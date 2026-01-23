القبض على شخص أطلق النار وتهجم على سيدة كبيرة بالسن في بغداد

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
هنادي وليان
من
02:00 PM
الى
02:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
روسيا تعلن تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق كورسك
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554080-639047807115218721.jpg
القبض على شخص أطلق النار وتهجم على سيدة كبيرة بالسن في بغداد
محليات
2026-01-23 | 10:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
228 شوهد
أعلنت
قيادة شرطة الكرخ
، اليوم الجمعة، القبض على متهم أطلق النار وتهجم على سيدة كبيرة بالسن ضمن العاصمة.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "في استجابة أمنية سريعة وحازمة، تمكن قسم شرطة الإعلام في قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
، وبالتعاون مع مفارز نجدة الإعلام، من إلقاء القبض على متهم أقدم على التهجم وإطلاق النار على امرأة كبيرة بالسن، وذلك عقب تنفيذ كمين محكم أسفر عن القبض عليه دون أي مقاومة".
وتابعت، أنه "جاءت العملية بعد متابعة دقيقة وجمع معلومات أسهمت في تحديد مكان تواجد المتهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
اعتقال شخص أطلق النار خلال حفل زفاف في أبو غريب
04:18 | 2025-11-13
القبض على ضابطة أطلقت النار في الهواء خلال مشاجرة ببغداد
02:38 | 2025-11-27
بغداد.. القبض على أب "مخمور" أطلق النار على ابنه
07:41 | 2025-11-07
اعتقال مفوضين في الشرطة مخمورين ويطلقون النار في الهواء غربي بغداد
02:40 | 2025-12-24
بغداد
متهم
سيدة كبيرة
قيادة شرطة الكرخ
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الكرخ
بيرة
عاصم
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
اقتصاد
44.41%
04:15 | 2026-01-22
توجيه رسمي من وزارة المالية بشأن رواتب الموظفين والعاملين بصفة عقد
04:15 | 2026-01-22
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
محليات
22.9%
00:52 | 2026-01-23
انفراجة للعراقيين منتصف الأسبوع القادم
00:52 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
اقتصاد
18.41%
04:05 | 2026-01-23
الدولار يتجه لتسجيل أسوأ أداء
04:05 | 2026-01-23
نهاية الأساطير: سيارات أيقونية ودّعت خطوط الإنتاج في 2025.. هل تتحول إلى كنوز مستقبلية؟
عالم السيارات
14.29%
03:00 | 2026-01-22
نهاية الأساطير: سيارات أيقونية ودّعت خطوط الإنتاج في 2025.. هل تتحول إلى كنوز مستقبلية؟
03:00 | 2026-01-22
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
الأكثر مشاهدة
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
هنادي وليان
الكركم وفوائده على البشرة ومحاربة الالتهاب - هنادي وليان - الحلقة ٢٠ | 2025
14:30 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
Celebrity
الفنان والملحن علي بدر - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٩ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٤ الى ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-1-2026 | 2026
12:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
Live Talk
تميز العقلي والابداع في عصر السرعة - Live Talk - الحلقة ٢٠٩ | 2026
10:30 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٥ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-22
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
مايك السومرية
الفنانة أسماء صفاء - MIC Alsumaria - الحلقة ٤١ | season 1
15:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
من الأخير
المالكي ينتظر الظرف المختوم - من الأخير م٢ - حلقة ١١٨ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-21
اخترنا لك
بالصور.. الثلوج تتسبب بإغلاق طريق جبل أزمر في السليمانية مؤقتاً
10:47 | 2026-01-23
كركوك.. مصلون يطردون أمام مسجد بسبب امتناعه عن الدعاء لأكراد سوريا (فيديو)
10:37 | 2026-01-23
تهديد امريكي للساسة العراقيين.. عقوبات فظيعة إذا ضمت الحكومة المقبلة جماعات مدعومة من إيران
09:47 | 2026-01-23
مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الاحد المقبل
07:34 | 2026-01-23
رئيس مجلس القضاء: العدالة لا تعرف التعب عندما يكون أمن الوطن على المحك
07:29 | 2026-01-23
تحديثات جوية: أمطار رعدية قادمة
05:46 | 2026-01-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.