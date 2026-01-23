القبض على شخص أطلق النار وتهجم على سيدة كبيرة بالسن في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "في استجابة أمنية سريعة وحازمة، تمكن قسم شرطة الإعلام في قيادة شرطة ، وبالتعاون مع مفارز نجدة الإعلام، من إلقاء القبض على متهم أقدم على التهجم وإطلاق النار على امرأة كبيرة بالسن، وذلك عقب تنفيذ كمين محكم أسفر عن القبض عليه دون أي مقاومة".وتابعت، أنه "جاءت العملية بعد متابعة دقيقة وجمع معلومات أسهمت في تحديد مكان تواجد المتهم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالته إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".