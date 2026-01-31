النـزاهـة: استرداد أكثر من 3 ملايين دولار من أموال أمانة بغداد المختلسة

وقالت الهيئة في بيان تلقته ، إن "المتابعة الحثيثة التي قامت بها، بالتنسيق مع سفارة جمهوريَّة في ، أفضت إلى تنفيذ القرار القضائيّ القاضي باسترداد الأموال المُختلسة"، منوهة بأنَّ المبلغ المسترد البالغ (3.014.457) دولار تمَّ إيداعه في حساب سفارة جمهوريَّة العراق لدى – فرع بيروت، وتحويله إلى المصرف عن طريق نظام التحويلات الماليَّة الدوليَّة (SWIFT)".وأضافت انها "مُستمرةٌ بمُتابعة إجراءات نقل ملكيَّة وحدةٍ سكنيَّةٍ (شقةٍ في موقعٍ مميَّز) كانت المُدانة قد اشترتها بالأموال المختلسة"، لافتةً إلى أنَّ "الإجراءات وصلت مراحلها الأخيرة بالتنسيق مع وزارة العدل وسفارة جمهوريَّة العراق في بيروت".وبيَّنت الهيئة أنَّ "الأموال المستردة تُعدُّ جزءاً من مبالغ مختلسة سبق لها الكشف عنها والبالغة (17.000.000.000) دينار من أمانة "، مبينةً أنَّ "المُدانة الرئيسة في القضيَّة (زينة سعود) أُلقي القبض عليها في عام 2010 أثناء محاولتها الهروب، وصدر بحقها حكمٌ بالسجن المؤبَّد مع مصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة داخل العراق وخارجه".يُشار إلى أنَّ جهود بالتعاون مع الجهات المعنيَّـة (الوطنيَّة والدوليَّة)، سبق أن أفضت إلى استرداد مبلغ (9.384.499) دولاراً، من الأموال التي هرّبتها المدانة كانت مُودعةً في خمسة مصارف لبنانيَّة وبأسماءٍ مُستعارة.