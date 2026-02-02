Alsumaria Tv
94% من اطفال العراق يولدون بالمستشفيات.. و6% لا يزالون على يد "الجدات"

محليات

2026-02-02 | 02:59
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
94% من اطفال العراق يولدون بالمستشفيات.. و6% لا يزالون على يد &quot;الجدات&quot;
339 شوهد

السومرية نيوز-محليات

كشفت منظمة الامم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، اليوم الاثنين، تسجيل مؤشرات ايجابية في معدلات خفض وفيات الاطفال وارتفاع نسب التقليح وعدد الملتحقين بالمدارس.



ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن المنظمة، ان "نسبة الولادات تحت إشراف ملاكاتٍ صحيَّةٍ مؤهَّلةٍ وصلتْ حتى عام (2025) إلى (94) بالمئة، بينما انخفض معدَّل وفيات الأطفال دون سنِّ الخامسة إلى (23.2) لكلِّ (1000) ولادةٍ حيَّة، ووصلتْ نسبة تغطية التطعيم ضدَّ الحصبة إلى (96) بالمئة، مع انخفاض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، لاسيما بعد عودة العديد من النازحين إلى مناطقهم الأصليَّة".

وأضافت أنَّ "الأطفال العراقيين يُظهرون مرونةً ملحوظةً على الرغم من بعض التحدّيات المتعلقة بظروف الخدمات أو المناخ أو الاقتصاد، إذ يتعرَّضون في بعض الأحيان إلى العنف أو الإيذاء أو الاستغلال، وكذلك سوء التغذية والتقزّم، لافتاً إلى أنَّ سياسات وبرامج الحكومة العراقيَّة تُعَدّ أساسيَّةً لتحسين حياة الأطفال".

>> تابع قناة السومرية على  منصةX 
اخترنا لك
السجن 6 سنوات بحق مدان عن جريمة التستر على إرهابيي داعش بصلاح الدين
05:21 | 2026-02-02
الداخلية تصدر تنويها يخص منصة الغرامات المرورية
05:00 | 2026-02-02
جنايات ذي قار: السجن 15 سنة بحق مدان عن جريمة الدكة العشائرية
04:43 | 2026-02-02
شركات الضمان الصحي مناشدة السوداني بالتدخل.. إيرادات الفيزا تُحجب ومخاوف من شركات وهمية
04:17 | 2026-02-02
احباط تهريب ادوية بشرية مخبأة في "تواليت"
13:22 | 2026-02-01
محافظة جديدة تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل
13:16 | 2026-02-01

