94% من اطفال العراق يولدون بالمستشفيات.. و6% لا يزالون على يد "الجدات"

ونقلت صحيفة الصباح الحكومية عن المنظمة، ان "نسبة الولادات تحت إشراف ملاكاتٍ صحيَّةٍ مؤهَّلةٍ وصلتْ حتى عام (2025) إلى (94) بالمئة، بينما انخفض معدَّل وفيات الأطفال دون سنِّ الخامسة إلى (23.2) لكلِّ (1000) ولادةٍ حيَّة، ووصلتْ نسبة تغطية التطعيم ضدَّ الحصبة إلى (96) بالمئة، مع انخفاض عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس، لاسيما بعد عودة العديد من النازحين إلى مناطقهم الأصليَّة".وأضافت أنَّ "الأطفال العراقيين يُظهرون مرونةً ملحوظةً على الرغم من بعض التحدّيات المتعلقة بظروف الخدمات أو المناخ أو الاقتصاد، إذ يتعرَّضون في بعض الأحيان إلى العنف أو الإيذاء أو الاستغلال، وكذلك سوء التغذية والتقزّم، لافتاً إلى أنَّ سياسات وبرامج الحكومة العراقيَّة تُعَدّ أساسيَّةً لتحسين حياة الأطفال".