البرد ينهي استراحته ويعود للعراقيين

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، انه "خلال ليل الثلاثاء / الاربعاء، تبدأ الحالة الجوية بالضعف في كافة المناطق وتتركز الأمطار في مناطق شرق البلاد".وأضاف "خلال نهار الاربعاء تستمر الحالة الجوية والامطار في مناطق شمال شرق البلاد وتستقر الأجواء مؤقتا في كافة المدن".وتوقع "عودة الاجواء الشتوية الباردة نهاية الاسبوع الحالي".