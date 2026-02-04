لماذا حجب العراق هذه اللعبة؟

وقال المتحدث باسم الهيئة العلاق، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "الهيئة خاطبت لحجب بعض المنصات ومن بينها لعبة روبلكس واستجابت الوزارة لهذا الطلب، بعد رصد مخاطر تقنية وأخلاقية تمس العوائل العراقية وخصوصا شريحة الأطفال".وأضاف أن "حظر لعبة روبلكس جاء باعتبارها لا تقيد وصول البالغين إلى الأطفال وتتيح الدردشة الصوتية بشكل مباشر بينهم".