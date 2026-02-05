موجات البرد تعود.. والعراقيون يستقبلون ضيفا جديدا

وذكر بيان للهيئة، ورد لـ أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم، يتحول ليلاً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية خاصة الأقسام الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً إلى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار خاصة في الأقسام الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً وخاصة في الأقسام الشرقية منهما، وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأشار إلى، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً مع هطول زخات مطر تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية وغائماً جزئياً مع فرصة أمطار خفيفة في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".وبين، أن "الإثنين القادم سيكون الطقس غائماً ممطراً في المنطقة الشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".