انفجار سيارة قرب مدينة حيفا
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555269-639058680409511649.jpeg
موجات البرد تعود.. والعراقيون يستقبلون ضيفا جديدا
محليات
2026-02-05 | 00:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,904 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
توقعت
هيئة الانواء الجوية
، اليوم الخميس، تساقطاً للامطار وارتفاعا في درجات الحرارة مع تصاعد للغبار.
وذكر بيان للهيئة، ورد لـ
السومرية نيوز
أن "طقس يوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً على العموم، يتحول ليلاً إلى غائم في المنطقتين الشمالية والجنوبية خاصة الأقسام الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً إلى أكثر من (30) كم/س مسببة تصاعد الغبار خاصة في الأقسام الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".
وأضاف، أن "يوم السبت سيكون الطقس غائماً في المنطقتين الشمالية والجنوبية مع تساقط أمطار تكون رعدية أحياناً وخاصة في الأقسام الشرقية منهما، وغائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في
المنطقة الشمالية
ومقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".
وأشار إلى، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً مع هطول زخات مطر تكون رعدية أحياناً في المنطقة الشمالية وغائماً جزئياً مع فرصة أمطار خفيفة في المنطقة الوسطى وغائماً جزئياً في
المنطقة الجنوبية
، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".
وبين، أن "الإثنين القادم سيكون الطقس غائماً ممطراً في المنطقة الشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".
وتابع البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة كالتالي:
السليمانية
13، دهوك 14، أربيل ونينوى 15،
كركوك
وصلاح الدين 18،
ديالى
19،
بغداد
والأنبار 20، واسط وكربلاء
المقدسة
21، بابل والديوانية والنجف الأشرف والبصرة والمثنى وميسان 22،
ذي قار
23".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
محليات
أخبار الطقس
طقس
العراق
هيئة الانواء الجوية
المنطقة الجنوبية
المنطقة الشمالية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السليمانية
صلاح الدين
الديوانية
+A
-A
