تصريح حكومي جديد عن رواتب الموظفين.. لماذا تاخر صرفها؟

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "أي تأخير محدود قد يطرأ على صرف الرواتب لا يُعدّ بحدّ ذاته أزمة مالية، ولا يعكس عجزًا في الموارد أو إخلالًا بالالتزامات، وإنما يعود إلى اعتبارات تنظيمية وإجرائية مؤقتة تتعلق بآليات الصرف وإدارة التوقيتات المالية".وأكد أن "الرواتب والمعاشات التقاعدية ومخصصات مؤمّنة بالكامل ضمن الإطار المالي المعتمد"، مشيراً إلى أن "انتظام الصرف هو القاعدة العامة، مع احتمال حدوث فروقات زمنية محدودة في بعض الحالات الاستثنائية، دون أن يمسّ ذلك الاستقرار المالي أو القدرة على الوفاء بالاستحقاقات".وشدد صالح، على أن "الوضع المالي مستقر، وستستمر إدارة السيولة بما يضمن استدامة الإنفاق العام وحماية دخول الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، مع العمل على تقليل أي تأخير إلى أدنى حد ممكن، ضمن أولويات الإنفاق في المالية العامة".