رئاسة الجمهورية تدين استهدفت المصلين في باكستان

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، ان "رئاسة الجمهورية تدين وتستنكر بشدة الجريمة الإرهابية الآثمة التي استهدفت المصلين داخل أحد المساجد في باكستان، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عددٍ منهم، في عمل يتنافى مع كل القيم الإنسانية".واضاف البيان، إننا "إذ نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عوائل الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، نؤكد تضامننا الكامل مع الحكومة والشعب الباكستاني الصديق، وموقفنا الثابت في رفض جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف".ودعت رئاسة الجمهورية بحسب البيان، الى "تعزيز والإقليمي لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، وصون حق الإنسان في الحياة والأمن وحرية المعتقد".