بنسبة 500%؟.. الجمارك تحسم الجدل وتكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على حليب الأطفال

وأكدت الهيئة في بيان رسمي، أن هذه الأنباء لا تستند إلى أي قرار رسمي، موضحة أن حليب الأطفال يُعد من المواد الأساسية التي تمس الأمن الصحي والغذائي للمواطن، لذا فهو غير مشمول بأي زيادات ضريبية أو جمركية.وأضاف البيان أن استثناء هذه المادة يأتي التزاماً بالسياسات الحكومية الهادفة إلى حماية المستهلك ودعم الشرائح الأكثر حاجة، ولا سيما فئة الأطفال، مشدداً على أن أي قرارات تتعلق بالرسوم يتم الإعلان عنها حصرياً عبر القنوات الرسمية المعتمدة.ودعت الهيئة المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة في الوقت ذاته من أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس الاستقرار الاقتصادي والثقة بالمؤسسات الرسمية".