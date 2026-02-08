النفط تنهي جدل "أزمة البنزين": إنتاجنا 30 مليون لتر يومياً والمخزون يتجاوز الـ130 مليوناً

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، بزون ، إن "الأنباء المتداولة حول وجود أزمة في مادة البنزين، عارية عن "، بحسب .وأضاف ان "المخزون المتوفر من البنزين يبلغ 135 مليون لتر، فيما يصل معدل الإنتاج اليومي إلى 30 مليون لتر"، مشيرا الى ان "البنزين متوفر وبأسعار مناسبة".وأضاف أن "الأيام المقبلة ستشهد استقراراً في الإنتاج"، لافتا إلى أن "وحدة FCC في باشرت العمل، ما سيسهم في رفع إنتاج البنزين عالي الأوكتان ليصل إلى 4 ملايين لتر".وأكد أن "هذه الأرقام تمثل بيانات رسمية معتمدة لشهر شباط"، مشددًا على "وجود استقرار تام في تجهيز البنزين وعدم وجود أي أزمة".وبيّن أن "ملاكات بجميع تشكيلاتها تواصل العمل ليلاً ونهاراً من أجل توفير المشتقات النفطية لأبناء الشعب العراقي"، مؤكداً "السيطرة الكاملة على ملف المشتقات وعدم تسجيل أي نقص".