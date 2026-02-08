شنقت نفسها بقطعة قماش.. امرأة تنهي حياتها داخل منزلها ببغداد

وقال المصدر لـ ، ان "امرأة تولد 2008 أقدمت على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة قطعة قماش معلقة في سقف الحائط داخل حمام دارها ضمن قضاء شمالي ".وأضاف ان "المعلومات الاولية تشير الى انها تعاني من حالة نفسية"، لافتا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".