بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين

وقالت مديرية ماء في بيان ورد لـ ، "حرصاً على تمشية إجراءات صرف الرواتب، وبالنظر إلى الظروف المعيشية، نود الاعلام بأنه تم رفع رواتب موظفي المديرية لشهر كانون الثاني 2026".وأضافت انه "تم استقطاع مبالغ من رواتب جميع الموظفين بسبب وجود نقص في التمويل الوارد من قبل "، لافتة الى انها "ستقوم بمتابعة استحصال فرق التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية ومحافظة ديالى، على أمل صرف المبالغ المستقطعة بعد ورود كتاب فرق التمويل لاحقا".من جانبها اكدت في بيان ورد لـ نيوز، انه "تم رفع رواتب شهر كانون الثاني 2026، لكت تبين استقطاع مبالغ من رواتب جميع الموظفين ( الموقع الجغرافي ) بسبب وجود نقص في التمويل الوارد من قبل وزارة المالية".وذكرت ان "المديرية ستقوم بمتابعة استحصال فرق التمويل بالتنسيق مع وزارة المالية ومحافظة ديالى، على أمل صرف المبالغ المستقطعة بعد ورود كتاب فرق التمويل لاحقا".