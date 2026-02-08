هيئة الاعلام تقرر إيقاف برنامج "صوت الشعب"

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر الاداري المرقم (952) في 2025/3/26، وبناءً على ما جاء بتقرير الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي لدى هذه الهيأة حول برنامج (صوت الشعب تحديداً ما ورد في التي بثت في 2026/1/27، حيث رُصدت مخالفات فادحة وصريحة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة وتحديداً في المواد الآتية:الباب الثاني المادة (1) منع التحريض على العنف والكراهية.الباب الثاني : المادة (2) اللياقة والآداب والذوق العام.الباب الثاني المادة (3) المواد الكاذبة والباطلة.الباب الثاني المادة (4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.وذلك من خلال تبني البرنامج المذكور وترويجه لمحتوى بصري مفبرك نقل عن منصات التواصل الاجتماعي دون وازع مهني أو تمحيص دقيق، تضمن ادعاءات غير أخلاقية باطلة طالت أحد ضباط ، مما أدى إلى تضليل الجمهور وإلحاق ضرر بالغ بسمعة المؤسسة الأمنية الوطنية وزارة الداخلية وحيث إن لائحة قواعد البث الإعلامي تمنع منعاً باتاً بث المواد الكاذبة ، والباطلة، وتؤكد أن الاستناد إلى مواقع التواصل لا يعفي الوسيلة الإعلامية من تحمل المسؤولية القانونية.وتابعت انه "تقرر الآتي:-إيقاف برنامج (صوت الشعب) لمدة (30) يوما تبدأ من تاريخ صدور هذا الكتاب.-إنذاركم بضرورة تصحيح الموقف المهني للبرنامج المذكور في أعلاه، والالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي.-منع الظهور الإعلامي بحق مقدمة البرنامج لمدة (90) يوما، تبدأ من تاريخ صدور هذا الكتاب.-حذف الحلقة المشار اليها وعدم تناولها وتداولها على كافة المنصات الرقمية التابعة لقناتكم.-بث اعتذار رسمي وعلني لوزارة الداخلية وللسيد العميد آمر قاطع نجدة الكندي/ ، مع التنويه الصريح ببطلان المادة المنقولة وبراءته المستندة إلى قرار اللجنة التحقيقية الصادر بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر في 2026/1/31، وذلك في ذات توقيت عرض البرنامج، استنادا للباب الثالث: حق الرد وتصحيح الاخطاء من لائحة قواعد البث الإعلامي.