هيئة الاعلام تقرر إيقاف برنامج "صوت الشعب"

محليات

2026-02-08 | 09:31
458 شوهد

السومرية نيوز – محلي
قررت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، إيقاف برنامج "صوت الشعب" الذي يبث على فضائية عراق الحدث لمدة 30 يوما.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر الاداري المرقم (952) في 2025/3/26، وبناءً على ما جاء بتقرير الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي لدى هذه الهيأة حول برنامج (صوت الشعب تحديداً ما ورد في الحلقة التي بثت في 2026/1/27، حيث رُصدت مخالفات فادحة وصريحة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة وتحديداً في المواد الآتية:
الباب الثاني المادة (1) منع التحريض على العنف والكراهية.
الباب الثاني : المادة (2) اللياقة والآداب والذوق العام.
الباب الثاني المادة (3) المواد الكاذبة والباطلة.
الباب الثاني المادة (4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.
وذلك من خلال تبني البرنامج المذكور وترويجه لمحتوى بصري مفبرك نقل عن منصات التواصل الاجتماعي دون وازع مهني أو تمحيص دقيق، تضمن ادعاءات غير أخلاقية باطلة طالت أحد ضباط وزارة الداخلية، مما أدى إلى تضليل الجمهور وإلحاق ضرر بالغ بسمعة المؤسسة الأمنية الوطنية وزارة الداخلية وحيث إن لائحة قواعد البث الإعلامي تمنع منعاً باتاً بث المواد الكاذبة ، والباطلة، وتؤكد أن الاستناد إلى مواقع التواصل لا يعفي الوسيلة الإعلامية من تحمل المسؤولية القانونية.
وتابعت انه "تقرر الآتي:
-إيقاف برنامج (صوت الشعب) لمدة (30) يوما تبدأ من تاريخ صدور هذا الكتاب.
-إنذاركم بضرورة تصحيح الموقف المهني للبرنامج المذكور في أعلاه، والالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي.
-منع الظهور الإعلامي بحق مقدمة البرنامج لمدة (90) يوما، تبدأ من تاريخ صدور هذا الكتاب.
-حذف الحلقة المشار اليها أنفا وعدم تناولها وتداولها على كافة المنصات الرقمية التابعة لقناتكم.
-بث اعتذار رسمي وعلني لوزارة الداخلية وللسيد العميد احمد جواد آمر قاطع نجدة الكندي/ الرصافة، مع التنويه الصريح ببطلان المادة المنقولة وبراءته المستندة إلى قرار اللجنة التحقيقية الصادر بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة المذكورة في 2026/1/31، وذلك في ذات توقيت عرض البرنامج، استنادا للباب الثالث: حق الرد وتصحيح الاخطاء من لائحة قواعد البث الإعلامي.
 

ناس وناس
Play
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
Play
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
Play
العراق في دقيقة 7-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-07
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
Play
نشرة ٧ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
Live Talk
Play
Live Talk
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
Play
كنوز حضارية تواجه مخاطر الإهمال - Live Talk - الحلقة ٢١٩ | 2026
10:30 | 2026-02-05
