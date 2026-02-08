الصفحة الرئيسية
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
هيئة الاعلام تقرر إيقاف برنامج "صوت الشعب"
محليات
2026-02-08 | 09:31
Alsumaria Tv
458 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
قررت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، إيقاف برنامج "صوت الشعب" الذي يبث على فضائية عراق الحدث لمدة 30 يوما.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب الأمر الاداري المرقم (952) في 2025/3/26، وبناءً على ما جاء بتقرير الرصد الإعلامي في دائرة التنظيم الإعلامي لدى هذه الهيأة حول برنامج (صوت الشعب تحديداً ما ورد في الحلقة
الحلقة
التي بثت في 2026/1/27، حيث رُصدت مخالفات فادحة وصريحة للائحة قواعد البث الإعلامي الصادرة عن هذه الهيئة وتحديداً في المواد الآتية:
الباب الثاني المادة (1) منع التحريض على العنف والكراهية.
الباب الثاني : المادة (2) اللياقة والآداب والذوق العام.
الباب الثاني المادة (3) المواد الكاذبة والباطلة.
الباب الثاني المادة (4): الدقة والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.
وذلك من خلال تبني البرنامج المذكور وترويجه لمحتوى بصري مفبرك نقل عن منصات التواصل الاجتماعي دون وازع مهني أو تمحيص دقيق، تضمن ادعاءات غير أخلاقية باطلة طالت أحد ضباط وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
، مما أدى إلى تضليل الجمهور وإلحاق ضرر بالغ بسمعة المؤسسة الأمنية الوطنية وزارة الداخلية وحيث إن لائحة قواعد البث الإعلامي تمنع منعاً باتاً بث المواد الكاذبة ، والباطلة، وتؤكد أن الاستناد إلى مواقع التواصل لا يعفي الوسيلة الإعلامية من تحمل المسؤولية القانونية.
وتابعت انه "تقرر الآتي:
-إيقاف برنامج (صوت الشعب) لمدة (30) يوما تبدأ من تاريخ صدور هذا الكتاب.
-إنذاركم بضرورة تصحيح الموقف المهني للبرنامج المذكور في أعلاه، والالتزام بلائحة قواعد البث الإعلامي.
-منع الظهور الإعلامي بحق مقدمة البرنامج لمدة (90) يوما، تبدأ من تاريخ صدور هذا الكتاب.
-حذف الحلقة المشار اليها أنفا
أنفا
وعدم تناولها وتداولها على كافة المنصات الرقمية التابعة لقناتكم.
-بث اعتذار رسمي وعلني لوزارة الداخلية وللسيد العميد احمد جواد
احمد جواد
آمر قاطع نجدة الكندي/الرصافة
الرصافة
، مع التنويه الصريح ببطلان المادة المنقولة وبراءته المستندة إلى قرار اللجنة التحقيقية الصادر بالمؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الوزارة المذكورة
الوزارة المذكورة
في 2026/1/31، وذلك في ذات توقيت عرض البرنامج، استنادا للباب الثالث: حق الرد وتصحيح الاخطاء من لائحة قواعد البث الإعلامي.
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
