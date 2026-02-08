البنك المركزي: القروض مستمرة للسكن والكهرباء

وقالت مديرة المبادرات في البنك، رفل حسين، للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "البنك المركزي لديه عدة مبادرات، من بينها منح قروض لشراء ألواح الطاقة الشمسية، ومبادرة الإسكان، إضافة إلى ".وأضافت، أن "البنك المركزي مستمر بصرف القروض داخل المجمعات السكنية، وهي متاحة، ويكون الإقراض وفق سياسة المصرف الإقراضية وحسب التعليمات الصادرة"، مبينةً أن "البنك المركزي يعزز سيولة المصرف العقاري ويمنحها بحسب سياسته".وأشارت إلى، أن "التمويل خارج المجمعات السكنية يكون من القروض الممولة من الأموال المستردة، لذا فهي ليست بفئات عالية، وعند توفر التخصيصات المالية والإعلان عنها، يتم التقديم عليها من خلال منصة (أور)".