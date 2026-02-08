ضوابط جديدة لاستخدام طائرات الدرون في العراق

وقالت في بيان ورد لـ ، انها "أصدرت التعليمات والضوابط الجديدة الخاصة باستخدام الطائرات المُسيّرة (الدرون) رقم (ICAR 124) والتي تمت المصادقة عليها من قبل رئيس العراقي ".وأضافت ان "هذه التعليمات تهدف إلى تنظيم تشغيل واستخدام الطائرات المُسيّرة بما ينسجم مع متطلبات السلامة والأمن الجوي حيث تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بالدرون بما في ذلك إجراءات الترخيص وشروط التشغيل، والالتزامات القانونية، ومجالات الاستخدام المسموح بها".