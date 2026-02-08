حفريات ومياه آسنة.. توقف غير مبرر لمشروع إكساء شارع حي دجلة الزراعي والاهالي يناشدون

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
رمضان 2026
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-555633-639061794630089571.jpeg
حفريات ومياه آسنة.. توقف غير مبرر لمشروع إكساء شارع حي دجلة الزراعي والاهالي يناشدون
محليات
2026-02-08 | 15:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
106 شوهد
أعرب ممثلو أهالي حي دجلة الزراعي في منطقة الدورة، عن استيائهم من توقف أعمال مشروع إكساء الشارع الرئيس، رغم المباشرة الفعلية بتنفيذه من قبل الشركة المنفذة، دون وجود مبرر إداري أو قانوني واضح.
وذكر ممثلو الحي، في مناشدة وردت لـ
السومرية نيوز
، موجهة إلى رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، ورئيس فريق الجهد الخدمي
عبد الرزاق
المالكي
، ومدير عام دائرة مجاري
بغداد
محمود
السوداني
، أن "الشركة المنفذة باشرت بأعمال المشروع بعد وضع حجر الأساس، ونفذت أعمال صب الأرصفة، قبل أن تتوقف بحجة تنفيذ خط ناقل للمجاري".
وأوضحوا أن "خط المجاري الناقل المذكور تمت الموافقة عليه اصولياً، وأُدرج ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2026، كونه يخدم ثلاث مناطق (طابو وزراعي)، مشيرين إلى أن دائرة مجاري بغداد رفعت كتاب الموافقة إلى فريق الجهد الخدمي لاستكمال الإجراءات الرسمية".
وأضافت المناشدة أن "الكتاب لا يزال في فريق الجهد الخدمي منذ أكثر من 25 يومًا دون اتخاذ أي إجراء، كما لم تُسلم الشركة المنفذة المخططات المصادق عليها ولا جدول الكميات الأصولي، ما أدى إلى توقف المشروع وإلحاق ضرر مباشر بالمصلحة العامة وحقوق المواطنين".
وأكدت أن "هذا التأخير يُعد مخالفاً لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالإسراع بتنفيذ
المشاريع الخدمية
، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية، مطالبين بالإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والفنية، وتسليم المخططات وجدول الكميات للشركة المنفذة، إضافة إلى بيان أسباب التأخير وتحديد الجهة المسؤولة عنه أصوليا".
وختموا مناشدتهم بالدعوة إلى إنصاف أهالي حي دجلة الزراعي واتخاذ الإجراءات اللازمة بما ينسجم مع مبدأ خدمة المواطن والحفاظ على المال العام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
ذي قار وكركوك: استراتيجيات زراعية مبتكرة لمواجهة شح المياه والجفاف
07:00 | 2025-12-17
السماء تغيث العراق وترفع منسوب المياه في دجلة
06:33 | 2025-11-15
شوارع في بغداد لم يتم إكساؤها منذ 40 سنة
16:00 | 2025-12-27
اجتماع حكومي رفيع في البصرة حول مشروع تحلية مياه البحر
05:55 | 2025-12-04
حي
دجلة
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
المشاريع الخدمية
مدير عام دائرة
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
محليات
31.56%
01:28 | 2026-02-07
الداخلية توضح تفاصيل ما حصل في كربلاء
01:28 | 2026-02-07
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
26%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
24.18%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
مع بداية الأسبوع.. الدولار يتجاوز الـ150 الفا
اقتصاد
18.26%
02:46 | 2026-02-07
مع بداية الأسبوع.. الدولار يتجاوز الـ150 الفا
02:46 | 2026-02-07
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
Live Talk
مصور يحول المشاهد الى تجربة واعية - Live Talk - الحلقة ٢٢٠ | 2026
10:30 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
ناس وناس
منطقة الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-08
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٧ الى ١٣ شباط ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
تحديثات جوية جديدة.. امطار غدا في هذه المناطق
12:47 | 2026-02-08
الكشف عن آليتين للشمول باﻹعانة الاجتماعية
12:35 | 2026-02-08
ليس سجنا مركزيا بل بوابة الدخول إلى دائرة البطاقة الموحدة في نينوى (فيديو)
12:25 | 2026-02-08
امانة بغداد: تأهيل الطرق السريعة من اختصاص وزارة الاعمار
12:21 | 2026-02-08
الاعلام الأمني تعلن عن تعليمات تخص عمل الصحفيين
12:10 | 2026-02-08
ضوابط جديدة لاستخدام طائرات الدرون في العراق
11:23 | 2026-02-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.