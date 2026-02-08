حفريات ومياه آسنة.. توقف غير مبرر لمشروع إكساء شارع حي دجلة الزراعي والاهالي يناشدون

وذكر ممثلو الحي، في مناشدة وردت لـ ، موجهة إلى رئيس ، ورئيس فريق الجهد الخدمي ، ومدير عام دائرة مجاري محمود ، أن "الشركة المنفذة باشرت بأعمال المشروع بعد وضع حجر الأساس، ونفذت أعمال صب الأرصفة، قبل أن تتوقف بحجة تنفيذ خط ناقل للمجاري".وأوضحوا أن "خط المجاري الناقل المذكور تمت الموافقة عليه اصولياً، وأُدرج ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2026، كونه يخدم ثلاث مناطق (طابو وزراعي)، مشيرين إلى أن دائرة مجاري بغداد رفعت كتاب الموافقة إلى فريق الجهد الخدمي لاستكمال الإجراءات الرسمية".وأضافت المناشدة أن "الكتاب لا يزال في فريق الجهد الخدمي منذ أكثر من 25 يومًا دون اتخاذ أي إجراء، كما لم تُسلم الشركة المنفذة المخططات المصادق عليها ولا جدول الكميات الأصولي، ما أدى إلى توقف المشروع وإلحاق ضرر مباشر بالمصلحة العامة وحقوق المواطنين".وأكدت أن "هذا التأخير يُعد مخالفاً لتوجيهات الحكومة المتعلقة بالإسراع بتنفيذ ، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية، مطالبين بالإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية والفنية، وتسليم المخططات وجدول الكميات للشركة المنفذة، إضافة إلى بيان أسباب التأخير وتحديد الجهة المسؤولة عنه أصوليا".وختموا مناشدتهم بالدعوة إلى إنصاف أهالي حي دجلة الزراعي واتخاذ الإجراءات اللازمة بما ينسجم مع مبدأ خدمة المواطن والحفاظ على المال العام.