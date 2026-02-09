بعض الامراض تغيرت انماطها وتوسعت.. الصحة العالمية تحدد الاثار المرضية للتغير المناخي بالعراق

واكدت مسؤولة العامة في المنظمة بالعراق علياء جاسم، "عدم ظهور أمراضٍ جديدةٍ في بسبب التغيّر المناخيِّ، لكنّها سجَّلتْ تغيّر أنماط بعض الأمراض القائمة وزيادة تواترها أو توسُّع نطاقها الجغرافيِّ"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأوضحتْ جاسم أنَّ "موجات الحرِّ وتراجع جودة المياه والهواء أسهما في ارتفاع الأمراض المنقولة بالمياه والتنفسيَّة، بينما أثرت التغيّرات المناخيَّة في بيئات تكاثر النواقل، ما أدَّى إلى ارتفاعاتٍ دوريَّةٍ في أمراضٍ مثل الليشمانيا وحمّى القرم- ".وأكدت أنَّ "الظاهرة تزيد هشاشة المجتمعات وتُسرِّع انتقال العدوى في بعض المراحل والمناطق".