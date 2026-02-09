مركز حقوقي ينتقد "تفريغ الخصومات السياسية" ضد الاعلاميين

وقال المركز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "رصد قيام بعض الجهات السياسية بتحميل الاعلاميين خصوماتها السياسية الخاصة بدلا من توجيه خطابها ضد خصومها او الرد على الخطاب بالخطاب".واضاف ان "جهات سياسية تقوم بمنع اعضائها من الظهور في "قنوات الخصوم" او تلجأ عبر اعضائها او محللين مقربين منها بـ"تفريغ" الحنق السياسي ضد قنوات او اعلاميين والتحريض عليهم بدعوى انهم يعملون في قنوات تتبع لخصومهم السياسيين، بدلا من مواجهة خصومهم السياسيين بشكل مباشر".وأكد المركز ان "القنوات والصحفيين العاملين بها ليسوا ادوات للرسائل غير المباشرة او "مصد صدمات" تقوم الجهات السياسية بمهاجمتها بدلا من خصومهم السياسيين خشية من تثبيت المواقف ومراعاة لاي تفاهمات سياسية مقبلة، ويشدد على ضرورة تحييد الاعلام وعدم تحويله لمادة واداة في الخصومات السياسية الحالية".