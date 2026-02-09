الصفحة الرئيسية
مركز حقوقي ينتقد "تفريغ الخصومات السياسية" ضد الاعلاميين
محليات
2026-02-09 | 02:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
عبر
مركز النخيل
للحقوق والحريات الصحفية، اليوم الاثنين، عن رفضه قيام جهات سياسية بتحميل الاعلام والاعلاميين مسؤولية خصوماتها السياسية، حيث تلجأ بعض الجهات الى مهاجمة اعلاميين والتحريض عليهم بدلا من توجيه هجومهم الى خصومها السياسيين.
وقال المركز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "رصد قيام بعض الجهات السياسية بتحميل الاعلاميين خصوماتها السياسية الخاصة بدلا من توجيه خطابها ضد خصومها او الرد على الخطاب بالخطاب".
واضاف ان "جهات سياسية تقوم بمنع اعضائها من الظهور في "قنوات الخصوم" او تلجأ عبر اعضائها او محللين مقربين منها بـ"تفريغ" الحنق السياسي ضد قنوات او اعلاميين والتحريض عليهم بدعوى انهم يعملون في قنوات تتبع لخصومهم السياسيين، بدلا من مواجهة خصومهم السياسيين بشكل مباشر".
وأكد المركز ان "القنوات والصحفيين العاملين بها ليسوا ادوات للرسائل غير المباشرة او "مصد صدمات" تقوم الجهات السياسية بمهاجمتها بدلا من خصومهم السياسيين خشية من تثبيت المواقف ومراعاة لاي تفاهمات سياسية مقبلة، ويشدد على ضرورة تحييد الاعلام وعدم تحويله لمادة واداة في الخصومات السياسية الحالية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الفائزون لديهم "تاريخ حافل" ضد حرية الصحافة.. مركز حقوقي "قلق" من الدورة البرلمانية الجديدة
02:24 | 2025-11-23
مركز حقوقي: رئيس البرلمان انتهك الدستور وهدد صحفيين
09:42 | 2026-01-04
قرار قضائي بحق صاحب مركز "كراند سماره" للتجميل محمد الامير بسبب محتوى هابط
07:55 | 2025-11-20
عقارب التوقيتات الدستورية "تلدغ" القوى السياسية
02:47 | 2025-12-20
الصحة تعلن السيطرة على حريق في مستشفى "ابن رشد" ببغداد وتسجل 4 حالات اختناق
07:41 | 2026-02-09
بسبب "الفشل الكلوي".. تحذير من كارثة صحية في ذي قار ومطالبة بإعلانها محافظة منكوبة
06:35 | 2026-02-09
بالصور.. انهيار جسر مشاة إثر حادث تصادم على الطريق الدولي بغداد ـ بابل
06:09 | 2026-02-09
الأمن الوطني يعلن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت للمدان بقتل الشهيد الصدر
03:45 | 2026-02-09
السجن 6 سنوات بحق مسؤول "التوطين" في تنفيذ البياع لاستيلائه على أموال الدائنين
03:34 | 2026-02-09
بعض الامراض تغيرت انماطها وتوسعت.. الصحة العالمية تحدد الاثار المرضية للتغير المناخي بالعراق
00:52 | 2026-02-09
