السجن 6 سنوات بحق مسؤول "التوطين" في تنفيذ البياع لاستيلائه على أموال الدائنين

وذكر بيان لإعلام القضاء، أن "المدان الذي كان يشغل منصب مسؤول التوطين في ، قام بالاستيلاء بغير حق قانوني على مبالغ مالية مخصصة لمستحقات الدائنين".وأوضح البيان أن "الجاني استغل صلاحياته الممنوحة له في نظام التوطين والإضابير التنفيذية، لتحويل الأموال إلى حسابه الشخصي"، مشيراً إلى أن "الحكم صدر بحقه وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".