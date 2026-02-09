الأمن الوطني يعلن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت للمدان بقتل الشهيد الصدر

وذكرت والإعلام في الجهاز عبر بيان رسمي، أن "تنفيذ الحكم جاء استناداً إلى جهد استخباري مكثف في التحقيق والمتابعة، وبعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية".ويُذكر أن صبري أُدين بارتكاب جرائم إنسانية جسيمة، من بينها تنفيذ جريمة التصفية بحق السيد (قدس سره)، وعدد من علماء "بيت "، ومواطنين أبرياء.