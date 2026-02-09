بسبب "الفشل الكلوي".. تحذير من كارثة صحية في ذي قار ومطالبة بإعلانها محافظة منكوبة

وقال الكناني، وهو عضو كتلة "أبشر " النيابية، في بيان صحفي: "سجلنا أكثر من 170 حالة فشل كلوي بين صفوف الشباب فقط في (شمالي المحافظة)، ناهيك عن الأعداد الأخرى في بقية المناطق، وهو ما ينذر بكارثة صحية خطيرة".وأضاف الكناني أن "هذا الملف يتطلب تدخلًا فورياً وإعلان محافظة منكوبة صحياً؛ نظراً لخطورة المرض وتكلفة علاجه الباهظة"، مشدداً على ضرورة "تحرك والمحلية للكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تفشي هذا المرض بشكل غير مسبوق".