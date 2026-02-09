الصحة تعلن السيطرة على حريق في مستشفى "ابن رشد" ببغداد وتسجل 4 حالات اختناق

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن "فرق الإطفاء والسلامة داخل المستشفى، تمكنت من السيطرة على الحريق فور اندلاعه".وأكد البيان "عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات خطيرة"، لافتاً إلى "تسجيل 4 حالات اختناق بسيطة فقط، جرى نقلهم إلى لتلقي العلاج وهم الآن بحالة مستقرة، فيما تم إخلاء جميع النزلاء والموظفين بشكل آمن".وأتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى "فتح تحقيق دقيق من قبل الجهات المختصة لتحديد أسباب وملابسات الحادث"، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المؤسسات الصحية.