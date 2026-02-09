اطلاق وحدات سكنية لهذه الفئات

وقال الوزير احمد في بيان ورد لـ ، إنه "تم استكمال إجراءات تخصيص سكنية لفئة الأرامل في مجمع أم العصافير السكني بمحافظة ".وأضاف ان "هذه الخطوة تمثل بارقة أمل جديدة للأسر المستحقة، وتأتي ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى دعم الفئات الهشّة وتعزيز الاستقرار الأسري".فيما أكد رئيس ، ، وفق البيان، أن "تخصيص الوحدات السكنية شمل عددًا من المحافظات، من بينها الأشرف، ، ، المثنى، وديالى"، مشيرًا إلى أن "نشر أسماء المستفيدات سيتم تباعًا عبر الصفحات الرسمية للوزارة للمحافظات المذكورة".