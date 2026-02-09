من هو المدان بقتل الشهيد السيد محمد باقر الصدر؟

وألقى القبض على ، الذي كان مدير جهاز أمني، مع 5 آخرين، في نهاية كانون الثاني 2025، معلناً أن العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية تم الحصول عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، وأيضاً تمت في من خلال التنسيق مع القضاء وحكومة الإقليم".وقال الناطق باسم الجهاز، أرشد الحاكم، إنه "استناداً إلى جهد جهاز في التحقيق والمتابعة الاستخبارية، تقرر تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان المجرم، سعدون صبري القيسي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية الخاصة بالقضية".وأشار إلى أن "المدان أدين بارتكاب جرائم (ضد) إنسانية جسيمة، من بينها التورط في جريمة قتل السيد الشهيد ، إضافة إلى عدد من علماء بيت ومواطنين أبرياء".من هو القيسي؟والقيسي ضابط أمن سابق برتبة لواء في عهد ، وشغل مناصب أمنية مهمة منها مدير جهاز ، ومدير الأمن في محافظتَي والنجف.واعترف بمعظم الاتهامات والجرائم التي نفذها بعد إلقاء القبض عليه، وقد أظهرت السلطات تلك الاعترافات خلال مقابلة مطولة عبر التلفزيون الرسمي.وكان من بين تلك الاعترافات، اعترافه بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق السيد باقر وشقيقته بنت ، في منطقة ، بالإضافة إلى مسؤوليته عن إعدامات جماعية لمعارضين لنظام صدام حسين وتصفيات في عائلة آل الحكيم.وتشير المعلومات إلى أن "القيسي تمكن من الفرار إلى سوريا بعد عام 2003 باسم مستعار هو (حاج صالح)، قبل أن يعود إلى ويستقر في محافظة بإقليم عام 2023، حيث قبض عليه جهاز الأمن الوطني العراقي بالتنسيق مع سلطات الإقليم".