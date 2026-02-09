الصفحة الرئيسية
LIVE
من هو المدان بقتل الشهيد السيد محمد باقر الصدر؟
محليات
2026-02-09 | 11:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
642 شوهد
السومرية
نيوز- امني
أعلن جهاز
الأمن الوطني
، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان سعدون صبري
القيسي
، المدان بتنفيذ حكم الإعدام بحق الشهيد السيد
محمد باقر الصدر
عام 1980، الذي كانت أصدرته وقتذاك ضده
حزب البعث
في عهد رئيس النظام السابق
صدام حسين
.
وألقى
جهاز الأمن
القبض على
القيسي
، الذي كان مدير جهاز أمني، مع 5 آخرين، في نهاية كانون الثاني 2025، معلناً أن العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية تم الحصول عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى، وأيضاً تمت في
محافظة أربيل
من خلال التنسيق مع القضاء وحكومة الإقليم".
وقال الناطق باسم الجهاز، أرشد الحاكم، إنه "استناداً إلى جهد جهاز
الأمن الوطني
في التحقيق والمتابعة الاستخبارية، تقرر تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان المجرم، سعدون صبري القيسي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية الأصولية الخاصة بالقضية".
وأشار إلى أن "المدان أدين بارتكاب جرائم (ضد) إنسانية جسيمة، من بينها التورط في جريمة قتل السيد الشهيد
محمد باقر الصدر
، إضافة إلى عدد من علماء بيت
الحكيم
ومواطنين أبرياء".
من هو القيسي؟
والقيسي ضابط أمن سابق برتبة لواء في عهد
صدام حسين
، وشغل مناصب أمنية مهمة منها مدير جهاز
أمن الدولة
، ومدير الأمن في محافظتَي
البصرة
والنجف.
واعترف بمعظم الاتهامات والجرائم التي نفذها بعد إلقاء القبض عليه، وقد أظهرت السلطات تلك الاعترافات خلال مقابلة مطولة عبر التلفزيون الرسمي.
وكان من بين تلك الاعترافات، اعترافه بتنفيذ الإعدام بسلاحه الشخصي بحق السيد باقر
الصدر
وشقيقته بنت
الهدى
، في منطقة
جنوب بغداد
، بالإضافة إلى مسؤوليته عن إعدامات جماعية لمعارضين لنظام صدام حسين وتصفيات في عائلة آل الحكيم.
وتشير المعلومات إلى أن "القيسي تمكن من الفرار إلى سوريا بعد عام 2003 باسم مستعار هو (حاج صالح)، قبل أن يعود إلى
العراق
ويستقر في محافظة
أربيل
بإقليم
كردستان
عام 2023، حيث قبض عليه جهاز الأمن الوطني العراقي بالتنسيق مع سلطات الإقليم".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
إقليم كردستان
السومرية نيوز
محافظة أربيل
الأمن الوطني
سومرية نيوز
جهاز الأمن
أمن الدولة
+A
-A
