الآن.. اطلاق مكافآت موظفي الاقتراع في ثلاث محافظات

وقالت المتحدثة باسم في بيان ورد لـ ، ان "الادارة الانتخابية قامت من خلال الدائرة الادارية والمالية لمفوضية الانتخابات بتغذية بطاقات الماستر بالاموال الخاص بمكافآت موظفي الاقتراع في ثلاث محافظات وهي ( ، ، وميسان)".وأضافت ان "يوم غد الثلاثاء ستوزع على 41 مركز تسجيل في كل من ومحافظة دهوك، وعلى 76 مركز تسجيل في ".وتابعت ان "على موظفي الاقتراع مراجعة مراكز التسجيل لغرض تسلم بطاقات الماستر كارد الخاصة بهم"، موضحة انها "ستستمر بتنسيق عملها مع لغرض استكمال توزيع بقية بطاقات الماستر كارد على مكاتب المحافظات الانتخابية والتي وصلت نسبة التوزيع فيها 90 بالمئة وستشرع مفوضية الانتخابات بتغذيتها بالاموال بالتتابع".