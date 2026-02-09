الصفحة الرئيسية
التالي
النّار بالنّار
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع
محليات
2026-02-09 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,148 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، عن مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع.
وقالت المتحدثة باسم
المفوضية جمانة الغلاي
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "
مجلس المفوضين
حدد مبلغ مكافئة موظفي الاقتراع لانتخابات
مجلس النواب العراقي
لسنة 2025، وجاء كالاتي:
1-ان يكون الأجر للموظف الحكومي وفق مايلي :-
أ- لمنسق مركز الاقتراع مبلغ (300,000) ثلاثمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .
ب -لمدير محطة الاقتراع مبلغ ( 200,000) مائتان الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .
ت- لموظف مركز او محطة الاقتراع مبلغ ( 150,000) مائة وخمسون الف دينار فقط لاحد ايام التصويت (خاص) او عام فقط .
2-ان يكون الأجر للطالب او الخريج وفق مايلي:
أ -لمنسق مركز الاقتراع مبلغ ( 400,000) اربعمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت(خاص) او عام فقط .
ب -لمدير محطة الاقتراع مبلغ ( 300,000) ثلاثمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت(خاص) او عام فقط .
ت -لموظف مركز او محطة الاقتراع مبلغ ( 250,000) مائتان وخمسون الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .
3-تكون اجور الموظفين الاحتياطي والبالغ نسبتهم (5%) من عدد موظفي الاقتراع وكما يلي:
أ -للموظف الحكومي مبلغ ( 50,000) خمسون الف دينار مع منح كتاب شكر وتقدير.
ب -للطالب او الخريج مبلغ ( 100,000) مائة الف دينار.
4-لا يجوز ان يتم الجمع بين اجري يومي التصويت الخاص والعام .
5 - في حال تطلب الامر ان يعمل ذات الشخص في يومي التصويت خاص وعام يضاف الى احد الاجرين مبلغ (100,000) مائة الف دينار فقط تعويضاً عن عمله في يوم التصويت الثاني .
6 - يتحمل المتقدم اجور رسوم المصادقة على التعهدات واجور صرف المكافئة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
