المفوضية تنشر مبالغ المكافآت الخاصة بموظفي الاقتراع

وقالت المتحدثة باسم في بيان ورد لـ ، ان " حدد مبلغ مكافئة موظفي الاقتراع لانتخابات لسنة 2025، وجاء كالاتي:1-ان يكون الأجر للموظف الحكومي وفق مايلي :-أ- لمنسق مركز الاقتراع مبلغ (300,000) ثلاثمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .ب -لمدير محطة الاقتراع مبلغ ( 200,000) مائتان الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .ت- لموظف مركز او محطة الاقتراع مبلغ ( 150,000) مائة وخمسون الف دينار فقط لاحد ايام التصويت (خاص) او عام فقط .2-ان يكون الأجر للطالب او الخريج وفق مايلي:أ -لمنسق مركز الاقتراع مبلغ ( 400,000) اربعمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت(خاص) او عام فقط .ب -لمدير محطة الاقتراع مبلغ ( 300,000) ثلاثمائة الف دينار فقط لاحد ايام التصويت(خاص) او عام فقط .ت -لموظف مركز او محطة الاقتراع مبلغ ( 250,000) مائتان وخمسون الف دينار فقط لاحد ايام التصويت خاص او عام فقط .3-تكون اجور الموظفين الاحتياطي والبالغ نسبتهم (5%) من عدد موظفي الاقتراع وكما يلي:أ -للموظف الحكومي مبلغ ( 50,000) خمسون الف دينار مع منح كتاب شكر وتقدير.ب -للطالب او الخريج مبلغ ( 100,000) مائة الف دينار.4-لا يجوز ان يتم الجمع بين اجري يومي التصويت الخاص والعام .5 - في حال تطلب الامر ان يعمل ذات الشخص في يومي التصويت خاص وعام يضاف الى احد الاجرين مبلغ (100,000) مائة الف دينار فقط تعويضاً عن عمله في يوم التصويت الثاني .6 - يتحمل المتقدم اجور رسوم المصادقة على التعهدات واجور صرف المكافئة.