بضمنها البطاطا والطماطم.. بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تشدد من خلال مكتب التصاريح والمعلومات الأمنية على منع دخول المحاصيل الزراعية (التفاح الأصفر، الموز، الكيوي، العنب، الرقي، البطيخ، الرمان، الطماطم، البطاطا، البصل، اللوبيا، الشجر، الفلفل الأخضر، الباذنجان، الثوم) وذلك بعد عمليات الرصد لأسواق بيع المنتجات الزراعية في والمحافظات".وأضافت انه "تم ملاحظة وجود كميات كبيرة منها خارج الإجراءات الاستيرادية وبأسعار تنافسية مع المحاصيل المحلية رغم قرار منع الاستيراد الصادر عن لوفرة انتاجها محلياً ومحاصيل أخرى لا تزرع تماماً في عموم "، لافتة الى ان "دخول معظم هذه المحاصيل عن طريق ، تحت عنوان منتج محلي على الرغم من عدم زراعتها في محافظات الإقليم بالوقت الحالي وبعض هذه المحاصيل لا يمكن زراعتها أصلاً في محافظات الإقليم".وشدد الوزارة "على حظر دخول هذه المنتجات من محافظات الإقليم لحين توفر الانتاج داخل الاقليم وذلك لضمان حماية المنتج المحلي ومنع التلاعب".