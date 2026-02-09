بيان حكومي جديد بشأن القيمة الجمركية للبضائع المستوردة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس ، نعلن اعتماد آليات احتساب القيمة للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام رقم (23) لسنة 1984 المعدل، واستناداً إلى الفقرة (9) من رقم (569) لسنة 2025، وبما ينسجم مع القواعد والمعايير الدولية المعتمدة".وأوضحت الهيئة أن "آليات الاحتساب المعتمدة تُطبَّق في جميع المراكز الجمركية، وتشمل ما يأتي:أولاً: اعتماد القيمة الجمركية المثبتة في القوائم التجارية المصرّح عنها أصولياً بموجب البيان المسبق (التحويل المصرفي) عند إجراء الترسيم الجمركي.ثانياً: اعتماد القيمة الجمركية المثبتة في سجلات للبضائع التي لم يتم التصريح عنها بموجب البيان المسبق (بدون تحويل مصرفي).ثالثاً: استلام طلبات تحديد أو تعديل القيمة الجمركية المثبتة في سجلات الهيئة من قبل قسم تحديد القيمة، مرفقة بوثائق الإثبات الرسمية، على أن يتم البتّ بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، استناداً إلى قانون النافذ والاتفاقيات والقواعد الدولية المعتمدة لدى منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وبخلاف ذلك تتحمّل الجهة المختصة المسؤولية القانونية.رابعاً: تكليف المصارف العاملة في ، وبإشراف ، بتدقيق صحة البيانات الواردة في القوائم التجارية المقدمة لأغراض التحويل الخارجي، بما في ذلك القيم المثبتة فيها.وأكدت الهيئة أن "اعتماد هذه الآليات يأتي في إطار تعزيز الشفافية، وتنظيم العمل الجمركي، وحماية المال العام، ودعم بيئة تجارية مستقرة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي".