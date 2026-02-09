الصفحة الرئيسية
LIVE
أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
بيان حكومي جديد بشأن القيمة الجمركية للبضائع المستوردة
محليات
2026-02-09 | 12:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,837 شوهد
السومرية نيوز
- محلي
أعلنت
الهيئة العامة للجمارك
، اليوم الاثنين، عن آليات احتساب القيمة
الجمركية
للبضائع المستوردة.
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، نعلن اعتماد آليات احتساب القيمة
الجمركية
للبضائع المستوردة وفقاً لأحكام
قانون الجمارك
رقم (23) لسنة 1984 المعدل، واستناداً إلى الفقرة (9) من
قرار مجلس الوزراء
رقم (569) لسنة 2025، وبما ينسجم مع القواعد والمعايير الدولية المعتمدة".
وأوضحت الهيئة أن "آليات الاحتساب المعتمدة تُطبَّق في جميع المراكز الجمركية، وتشمل ما يأتي:
أولاً: اعتماد القيمة الجمركية المثبتة في القوائم التجارية المصرّح عنها أصولياً بموجب البيان المسبق (التحويل المصرفي) عند إجراء الترسيم الجمركي.
ثانياً: اعتماد القيمة الجمركية المثبتة في سجلات
الهيئة العامة للجمارك
للبضائع التي لم يتم التصريح عنها بموجب البيان المسبق (بدون تحويل مصرفي).
ثالثاً: استلام طلبات تحديد أو تعديل القيمة الجمركية المثبتة في سجلات الهيئة من قبل قسم تحديد القيمة، مرفقة بوثائق الإثبات الرسمية، على أن يتم البتّ بها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل، استناداً إلى قانون
الجمارك
النافذ والاتفاقيات والقواعد الدولية المعتمدة لدى منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة العالمية، وبخلاف ذلك تتحمّل الجهة المختصة المسؤولية القانونية.
رابعاً: تكليف المصارف العاملة في
العراق
، وبإشراف
البنك المركزي العراقي
، بتدقيق صحة البيانات الواردة في القوائم التجارية المقدمة لأغراض التحويل الخارجي، بما في ذلك القيم المثبتة فيها.
وأكدت الهيئة أن "اعتماد هذه الآليات يأتي في إطار تعزيز الشفافية، وتنظيم العمل الجمركي، وحماية المال العام، ودعم بيئة تجارية مستقرة، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة في الإصلاح المالي والاقتصادي".
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
توضيح حكومي جديد بشأن أزمة "غاز الطبخ"
07:02 | 2026-01-06
07:02 | 2026-01-06
توضيح من هيئة الجمارك بشأن كتاب تعديل التعرفة الجمركية للأدوية
06:12 | 2026-01-15
06:12 | 2026-01-15
السودان.. خطوة جديدة لوقف الحرب وبيان عربي بشأنها
13:25 | 2025-12-23
13:25 | 2025-12-23
بيان بشأن وقف رحلات العمرة للسعودية
05:20 | 2026-02-07
الجمارك
العراق
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
منظمة التجارة العالمية
البنك المركزي العراقي
الهيئة العامة للجمارك
محمد شياع السوداني
قرار مجلس الوزراء
مجلس الوزراء رقم
السومرية نيوز
+A
-A
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
محليات
33.85%
09:21 | 2026-02-08
بسبب نقص التمويل.. قطع برواتب موظفي دائرتين
09:21 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
ترندات
02:32 | 2026-02-08
ترندات
23.18%
02:32 | 2026-02-08
مشاهد لم تفعلها حتى الحرب.. الاسواق التجارية الكبرى في بغداد "مغلقة" بالكامل احتجاجا على الرسوم
02:32 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
فن وثقافة
22.75%
12:12 | 2026-02-08
هل زارت نانسي عجرم جزيرة إبستين؟
12:12 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
اقتصاد
20.22%
03:20 | 2026-02-08
ارتفاع اسعار صرف الدولار في البورصات والصيرفات
03:20 | 2026-02-08
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
الكشف عن حصيلة ضحايا حريق مصفى بيجي
14:31 | 2026-02-09
الدفاع المدني يعلن إخماد حريق مصفى بيجي بالكامل
14:07 | 2026-02-09
14:07 | 2026-02-09
بعد الحريق.. العثور على جثة متفحمة داخل مصفى بيجي
13:20 | 2026-02-09
13:20 | 2026-02-09
بالفيديو.. من داخل مصفى بيجي بعد الانفجار
13:16 | 2026-02-09
13:16 | 2026-02-09
6 إصابات حتى الان.. ما حصل في مصفى بيجي
13:10 | 2026-02-09
13:10 | 2026-02-09
بضمنها البطاطا والطماطم.. بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان
12:28 | 2026-02-09
12:28 | 2026-02-09
