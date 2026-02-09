6 إصابات حتى الان.. ما حصل في مصفى بيجي

ووفقا للمصادر التي اطلعت عليها ، ان "انفجارا حدث في ضاغطة وحدة تخزين البنزين بمصفى ، ما أدى الى اندلاع حريق وتوجه سيارات الإطفاء والاسعاف الى مكان الحادث".وأضاف ان "الحادث اسفر عن تسجيل 6 إصابات بين العاملين في حصيلة اولية".