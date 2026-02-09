بعد الحريق.. العثور على جثة متفحمة داخل مصفى بيجي

وقال المصدر لـ ، انه "تم العثور على جثة متفحمة تعود الى احد العاملين في المصفى".واشار الى انه "تم نقلها الى الطبابة العدلية في ".ووقع حادث انفــجار داخل مصفى ، أسفر عن إصـــابة 10 من العاملين، حيث باشرت فرق الإسعاف بنقل المصـــابين إلى خارج المصفى لتلقي العلاج اللازم.وأفادت المعلومات الأولية بأن الانفـجار نجم عن خلل في إحدى الضواغط التابعة لوحدة خزن البنزين في مصفى (2)، ما أدى إلى اندلاع حـريق داخل الموقع.ولا تزال الفرق المختصة تتابع الموقف للسيطرة على الحادث، مع انتظار صدور بيان رسمي يوضح التفاصيل وأسباب الحـادث.