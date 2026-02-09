الدفاع المدني يعلن إخماد حريق مصفى بيجي بالكامل

وقال صبحي، للوكالة الرسمية تابعته ، إنه "تم إخبارنا بوجود حادث حريق في مصفى صلاح الدين/2 في وحدة تحسين البنزين، وعلى الفور انطلقت فرقنا لإسناد فرق الدفاع المدني الموجودة داخل المصفى، وقد تم إخماد الحريق بالكامل".وأضاف أن "الحريق أسفر عن 6 إصابات ووفاة واحدة"، مبيناً أن "القائمين والمشرفين على المصفى قاموا بإجراء التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث".وأعلنت خلية ، اليوم الإثنين، أن فرق الدفاع المدني كافحت حريقاً اندلع في وحدة تحسين البنزين بمصفى (2) في .