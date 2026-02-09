الكشف عن حصيلة ضحايا حريق مصفى بيجي

وذكر بيان للوزارة، ان "جهود فرق السلامة والإطفاء تمكنت في الساعة 8 مساءً من السيطرة على الحريق الذي نشب في الساعة (7.45) من مساء اليوم الاثنين في احدى الكابسات في مصفى 2 في ".واشارت الوزارة ان "جميع العمليات الخاصة بالسيطرة على الحريق تمت في الساعة( 8.15 ) مساءً ، مؤكدة ان سبب الحريق كان استبدال عمل الكابسة وهو من الأعمال الروتينية اليومية" .واوضحت الوزارة ان "الحريق تسبب بوفاة احد الأبطال العاملين في المصفى وإصابة 13 اخرين" .