أوكرانيا.. توقف محطات الطاقة النووية عن توليد الكهرباء
تصريحان برلماني وحكومي عن رواتب الموظفين ومخاوف تأخر توزيعها

محليات

2026-02-10 | 01:41
تصريحان برلماني وحكومي عن رواتب الموظفين ومخاوف تأخر توزيعها
2,578 شوهد

السومرية نيوز - اقتصادي
اكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن ترتيب النفقات العامة في العراق تحكمه أولويات واضحة، تأتي في مقدمتها النفقات الاجتماعية – وعلى رأسها الرواتب - والنفقات التنموية، في وقت قلل البرلمان من المخاوف التي يثيرها البعض بشأن الرواتب والأجور.

ونقلت الصحيفة الرسمية عن صالح قوله إن "ترتيب النفقات العامة في العراق تحكمه أولويات واضحة، تأتي في مقدمتها النفقات الاجتماعية والنفقات التنموية، وذلك نتيجة ظروف استثنائية طويلة مرّ بها البلد، من حصار وحروب وأزمات متراكمة، وقد حظي الإنفاق الاجتماعي بالأولوية بهدف تحقيق قدر من العدالة في توزيع الثروات النفطية، رغم الإفراط النسبي في هذا النوع من الإنفاق".
وأكد أنه " لا يعلو شيء على الإنفاق المخصّص للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، إذ تبلغ نفقاتها الشهرية قرابة 8 تريليونات دينار عراقي، وهو رقم كبير بلا شك، إلا أنّ الحكومة تنظر إليه بوصفه أولوية مقدسة، لارتباطه المباشر بحياة شريحة واسعة من المجتمع تُعرف بفئة الإعالة"، مشيرا الى ان "كل راتب يعيل، نظرياً أو فعلياً بموجب منطق نظام الإعالة، نحو أربعة أفراد، ما يعني أنّ قرابة 9 ملايين من متسلمي الرواتب والأجور والمعاشات ومخصصات الرعاية الاجتماعية - يوفرون دخلاً غير مباشر لنحو 40 مليون نسمة - معتمدين على متلقي الدخل من الحكومة بشكل أو بآخر، بغضّ النظر عن طبيعة توزيعه. وبذلك، تمثّل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية قضية تمسّ الأسرة، بوصفها قلب المجتمع العراقي".
وأكد أن "السياسة المالية العراقية تحرص حرصاً شديداً على إبقاء هذه النفقات في صدارة أولوياتها عند تدبير الموارد النفطية وغير النفطية، وتوظّف قانون الإدارة المالية في تدوير السيولة بما يضمن استدامة الوفاء بهذه الالتزامات، حتى في ظل الأزمات الجيوسياسية المرتبطة بأسواق الطاقة والنفط، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الناتجة عن الحروب ومشكلات أحزمة الطاقة والاستهلاك".
وشدد على أنه "لا يوجد ما يدعو إلى القلق حيال هذا الملف، وأي خطاب تشاؤمي أو تخويفي يمسّ حياة نحو 40 مليون عراقي لا يمكن تفسيره إلا بوصفه (نرجسية خطرة وسياسة معادية للإنسان العراقي)، إذ إنّ كرامة الإنسان وواجب السياسة المالية لا ينفصلان عن بعضهما، لما للإنفاق الاجتماعي من أثر مضاعف استهلاكي وإنتاجي يولّد دفعة اقتصادية كبيرة داخل الاقتصاد الوطني"، موضحا ان "هذه النفقات تبقى أولوية أولى لدى السياسة المالية، والحكومة، وأصحاب القرار، ولا خوف عليها".
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب احمد الحاج رشيد، أن "رواتب هذا العام 2026 مؤمّنة بالكامل، وفق ما ابلغتنا به وزيرة المالية طيف سامي".
‏وقال رشيد للصحيفة الرسمية إن "رواتب سنة 2026 مؤمّنة بالكامل وما حدث من تأخير في الشهر الماضي كان بسبب مجموعة اشكاليات في بعض القوائم تمت إعادتها للتصحيح"، مؤكداً ان "التأخير لن يتكرر في رواتب هذا الشهر بحسب كلام وزيرة المالية."
‏وبشأن الحديث عن عدم توفر السيولة، أوضح رشيد أنه "لا يوجد وعاء استثماري حتى تعود السيولة إلى وزارة المالية والبنك المركزي"، مبيناً أن "مسألة التوطين وبعض الإجراءات الأخرى تجعل السيولة ممكن توفرها لدى وزارة المالية".
‏وتابع، أن "عبء تأمين الرواتب ليس جديداً على الحكومة، والجميع يعلم أن الرواتب منذ 2016 ولغاية 2025 ارتفعت من 16 تريليوناً إلى 64 تريليون دينار، وهو رقم كبير جداً، حيث يبلغ عدد الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية أكثر من 8 ملايين"، مبيناً أن "الحكومة تحتاج إلى تعديلات قانونية وإصلاحات اقتصادية، والبرلمان مستعد إلى تشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة".
أحدث الحلقات
من الأخير
Play
من الأخير
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
Play
إدارة الدولة يطبخ في قدر إيران - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٧ | الموسم 2
14:00 | 2026-02-09
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
Play
نشرة ٩ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Play
العراق في دقيقة 9-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-09
Live Talk
Play
Live Talk
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
Play
ناشط إنساني يحول الألم الى أمل للحيوانات الضالة - Live Talk - الحلقة ٢٢١ | 2026
10:30 | 2026-02-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
Play
السوق العربي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢١٧ | الموسم 8
04:00 | 2026-02-09
عشرين
Play
عشرين
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
Play
عشرين مع محمد توفيق علاوي - عشرين م٤ - الحلقة ٥٦ | الموسم 4
15:30 | 2026-02-07
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
Play
مارك سافايا… المبعوث الذي جاء ولم يصل - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٤ | الموسم 2
13:00 | 2026-02-06
الهوا الك
Play
الهوا الك
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
Play
مواد غذائية باهظة ورواتب منعدمة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٤ | الموسم 10
10:30 | 2026-02-06
علناً
Play
علناً
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Play
المستجدات السياسية داخل الاطار التنسيقي - علناً م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
15:15 | 2026-02-05
Celebrity
Play
Celebrity
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
Play
الفنان احمد الحلاق - Celebrity م٤ - الحلقة ٤١ | الموسم 4
14:00 | 2026-02-05
اخترنا لك
اجتماع قضائي لتوثيق الاعتداءات الجنسية
02:05 | 2026-02-10
النزاهة تضبط موظفاً في مديرية تربية نينوى متلبساً بالرشوة
01:45 | 2026-02-10
الامطار تشتد والحرارة ترتفع وتنخفض.. موجة جديدة تدخل على الخط
00:57 | 2026-02-10
الكشف عن حصيلة ضحايا حريق مصفى بيجي
14:31 | 2026-02-09
الدفاع المدني يعلن إخماد حريق مصفى بيجي بالكامل
14:07 | 2026-02-09
بعد الحريق.. العثور على جثة متفحمة داخل مصفى بيجي
13:20 | 2026-02-09

