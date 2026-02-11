السوداني يوجه بإعداد دراسة لمعالجة اختناقات الشبكة الوطنية وملف جباية أموال الكهرباء

وذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " أجرى زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء في العاصمة ، للاطلاع على استعدادات الوزارة المبكرة في توفير خلال موسم الصيف المقبل".وأكد السوداني، بحسب البيان "على أولوية الجباية في قطاع الكهرباء ودورها في ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر بالطاقة، وأشار إلى أن الجباية ليست لجمع الأموال فقط، وأن الغاية من تفعيلها توفير خدمة مستدامة وتخصيص العائدات لتأهيل قطاع الكهرباء".ودعا السوداني الى "مراجعة خطط الوزارة واجراءاتها الميدانية بشكل منتظم من أجل تحسين الخدمة وضمان توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، خاصة مع حلول فصل الصيف المقبل، لافتا الى ان بإعداد دراسة عن الجباية، من اجل تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، وتتضمن حجم الأجور المتحصلة مقارنة مع دول الجوار، كما أوعز سيادته بضرورة متابعة ومراجعة خطط الوزارة واجراءاتها الميدانية بشكل منتظم من أجل تحسين الخدمة وضمان توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، خاصة مع حلول فصل الصيف المقبل".