حادث مأساوي على "سريع الدورة - يوسفية".. السرعة تنهي حياة شخص وتصيب اثنين

وأوضح المصدر في حديث للسومرية نيوز، أن "عجلة من نوع (كيا موهافي) انحرفت عن مسارها وانقلبت نتيجة السرعة المفرطة وعدم الانتباه، مما أدى إلى وفاة أحد الركاب على الفور وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".وأضاف المصدر أن "مفارز الإسعاف والشرطة هرعت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادث ورسمت مخططاً مرورياً لبيان أسباب الحادث بدقة.