"الحقيبة الذكية" تنهي عصر الغش التقليدي.. التربية والأمن يطيحان بالمخالفين (صور)

وفي إطار الإجراءات المشتركة، كشفت بالتعاون مع مفارز جهاز عن ضبط أكثر من حالة غش خلال الامتحانات التمهيدية الجارية، حيث جرى تشخيص مخالفات نوعية في محافظتي وكركوك، وذلك ضمن حملة واسعة لحماية رصانة الشهادة العراقية وتوفير بيئة تعليمية عادلة.وأكد لوزارة التربية أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط طلبة مخالفين أثناء تأدية ، من بينهم أشخاص حاولوا "انتحال صفة" زملائهم داخل القاعات، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم فوراً، ليكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بنظام الامتحانات.من جانبها، ثمنت وزارة التربية الدور المهني والفاعل الذي يضطلع به الوطني، مشيدة بتعاونه المستمر في دعم وتأمين الامتحانات عبر هذه الابتكارات التقنية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المتقدمين للامتحانات التمهيدية في عموم .