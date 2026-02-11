احداها انتحال صفة زميله.. إجراءات بحق طلبة ارتكبوا مخالفات غش في الامتحانات التمهيدية

وقال بوزارة التربية، في بيان ورد لـ ، إن "اعتماد الحقيبة الامتحانية الالكترونية الذكية أسهم في محاصرة ظاهرة الغش والقضاء على الأساليب التقليدية التي كانت تُستخدم سابقًا، الأمر الذي عزّز نزاهة العملية الامتحانية ورفع مستوى الرقابة داخل القاعات".وأضاف البيان أنه "في هذا السياق، كشفت ، بالتعاون مع جهاز ، عن أكثر من حالة غش خلال الامتحانات التمهيدية، من بينها حالات جرى ضبطها في محافظتي وكركوك، ضمن الإجراءات المعتمدة لحماية الامتحانات وضمان العدالة بين الطلبة".وأكد أن "الطلبة المخالفين، ومن بينهم من انتحل صفة زميله، جرى ضبطهم أثناء تأدية داخل القاعات، واتُّخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".وثمّنت وزارة التربية "الدور المهني والفاعل لجهاز الأمن الوطني، وتعاونه المستمر في دعم وتأمين الامتحانات، بما يسهم في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة لجميع الطلبة".