تقلبات غير مسبوقة والدفء يسيطر.. توقعات ما سيحصل في اول أيام رمضان

وقال في منشور على صفحته الرسمية بالفيسبوك وتابعته ، ان "حالة من الدفء (غير مألوف) يسيطر على أجواء و ‎ "، مبينا ان "الحالة تمتد تأثيرهُا لتشمل وإيران وشرق أفريقيا، في وقت يُفترض فيه أننا نعيش تكون ذروة فصل وبرودته المعتادة".واضاف ان "التوقعات تشير الى أاستمرار التطرف الموجب وارتفاع الحرارة لغاية بداية رمضان"، لافتا الى انه "مع بدايات رمضان ستكون الاجواء باردة".