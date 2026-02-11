حادثان مأساويان في بغداد.. وفاة فتاة بحريق منزل وطفل دهساً

وذكر المصدر، لـ ، أن "فتاة تولد 2012 لقيت مصرعها نتيجة تعرضها للاختناق جراء حريق اندلع داخل منزل ذويها في منطقة البنوك".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران وانتشال الجثة، فيما أشارت المعلومات الأولية إلى أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي، مع فتح تحقيق للتأكد من ملابسات الحادث".وفي حادث آخر، توفي طفل تولد 2019 إثر تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة ضمن منطقة الرئاسة شرق العاصمة.وأوضح المصدر أن القوات الأمنية اعتقلت سائق المركبة المتسبب بالحادث مع عجلته، واتخذت بحقه الإجراءات الأصولية تمهيداً لاستكمال التحقيق.