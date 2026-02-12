يولك براندز الإماراتية تدخل العراق بـ15 فرعاً

وذكرت المجموعة، وهي الشركة الأم لعلامتي “بيكل” (Pickl) و”بون بيرد” (BonBird)، أن الاتفاقية تنص على افتتاح 15 فرعاً في ، بواقع 5 فروع لعلامة “بيكل” و10 فروع لعلامة “بون بيرد”.وبحسب ما أعلنته الشركة، من المقرر افتتاح أولى الفروع في الربع الثاني من عام 2026 داخل “عراق مول” في العاصمة ، على أن يتبع ذلك افتتاح فروع أخرى تباعاً ضمن خطة انتشار تدريجية.وتدخل “يولك براندز” السوق العراقي عبر شراكتها الإقليمية مع “الميسرة القابضة”، التي تتولى بالفعل تشغيل العلامتين في ، في إطار تعاون يمتد لأسواق المنطقة.ويأتي هذا التوسع ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة لتعزيز حضورها في الشرق الأوسط، تمهيداً لدخول أسواق أوروبية وآسيوية خلال المرحلة المقبلة.وتعمل علامة “بيكل” في قطاع المطاعم السريعة الراقية (Fast-casual)، فيما تتخصص “بون بيرد” في تقديم وجبات الدجاج المقلي، مستهدفتين شريحة الشباب وسوق المطاعم الحضرية المتنامي في العراق، في ظل الطلب المتزايد على مفاهيم وتجارب طعام حديثة.وأكدت المجموعة أن "دخولها إلى العراق يمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسار نموها الإقليمي، استناداً إلى نجاح مفاهيم الضيافة التي انطلقت من دولة الإمارات وحققت انتشاراً في عدد من أسواق المنطقة".