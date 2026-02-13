التربية: قرار تقليص الدوام لا يشمل المدارس

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان ورد لـ ان "قرار تقليص الدوام الرسمي للمؤسسات خلال شهر رمضان المُبارك لا يشمل المدارس".واضاف أن "الدوام المَدرسي سيستمر وفق التوقيتات المُعتمدة دون تغيير خلال أيام الشهر الفضيل، حرصاً على استكمال المناهج الدراسية وفق الخطط التربوية المُقرّة".