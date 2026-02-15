السوداني يدعو الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في العراق والإسهام في نهضته العمرانية

وشهد اللقاء، وفق بيان لمكتب ، ورد لـ ، "بحث العلاقات الثنائية، والتعاون بين وبلجيكا، وعموم دول في مختلف المجالات وسبل تعزيزها".وأكد السوداني أن "العراق يعيش حالة من الأمن والاستقرار، داعياً الشركات البلجيكية إلى الاستثمار في العراق والإسهام في نهضته العمرانية والتنموية".كما جرى خلال اللقاء "بحث الأوضاع الدولية والإقليمية في ظل التحديات الراهنة، إذ أكد سيادته أن العراق يدعو إلى اعتماد مبدأ الحوار بين والولايات المتحدة، مشدداً على أن العراق يتحمل مسؤوليات أمنية كبيرة نيابة عن ، لضمان استمرار الأمن والاستقرار".وشهد اللقاء "مناقشة ملفّ سجناء تنظيم داعش الإرهابي، حيث أكد سيادته أن العراق يتحمل مسؤولية جسيمة في احتجاز عناصر التنظيم ومحاكمتهم وفق المعايير الدولية، داعياً الدول إلى استعادة رعاياها من المسجونين وتقديمهم إلى العدالة".من جانبه، هنّأ السفير البلجيكي "رئيس على نجاح الانتخابات النيابية، مؤكداً أن العراق دولة محورية تؤدي دوراً كبيراً في المنطقة، وهو بلد مهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى رغبة الشركات البلجيكية في تعزيز حضورها واستثماراتها داخل العراق".