بينها غراب البحر.. رصد 8 انواع من الطيور المهاجرة في اهوار ميسان (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "كادر قسم البيئة وإنعاش الأهوار، نفذ برفقة كادر بيئة وشرطة البيئة، زيارة ميدانية إلى منطقة السناف، لمتابعة الواقع المائي والتنوع البايولوجي، ولاسيما ما يتعلق بالطيور المهاجرة".واضافت انه "خلال الجولة لوحظ وجود أعداد ملحوظة من الطيور، من بينها: أبو المغازل (Himantopus himantopus)، نورس (Larus melanocephalus)، النحام – الفلامينكو (Phoenicopterus ruber)، الغرة (Fulica atra)، بط الكيش أبو مجرف (Anas clypeata)، الحذف الشتوي (Anas crecca)، وغراب البحر (Phalacrocorax carbo)".واضافت انه "تأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة للواقع البيئي في الأهوار، رغم رداءة نوعية المياه المتوفرة في بعض المناطق، والتي تتكون من مياه صرف صحي ومياه مبازل، الأمر الذي يستدعي تكثيف الجهود للحفاظ على النظام البيئي والتنوع الإحيائي في المنطقة".