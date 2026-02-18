بسبب تسويف الوعود.. موظفو المطارات العراقية يجددون احتجاجاتهم أمام وزارة النقل (فيديو)

وأكد المحتجون أن تحركهم اليوم يأتي نتيجة لمرور عام كامل من "التسويف" وعدم تنفيذ الوعود الحكومية السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة وصرف المستحقات المالية المتأخرة. وأشار المشاركون إلى أن استمرار الإهمال وغياب التخصيصات المالية أدى إلى تدهور واقع البنى التحتية للمرافق الجوية العراقية.وأوضح المحتجون خلال الوقفة أن عدم صرف مستحقاتهم المالية أثّر بشكل مباشر في أوضاعهم المعيشية، فضلاً عن غياب الإنفاق التشغيلي والصيانة، ما انعكس سلباً على جاهزية المطارات ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.وطالب الموظفون والجهات المعنية باتخاذ خطوات عاجلة وجادة لتأسيس الشركة المرتقبة وفق أطر قانونية واضحة تضمن حقوق العاملين، إضافة إلى تخصيص مبالغ مالية كافية لإعادة تأهيل المطارات وتطويرها بما يتناسب مع أهمية هذا المرفق السيادي.وشدد المحتجون على استمرار وقفاتهم الاحتجاجية السلمية أمام الوزارة لحين الاستجابة لمطالبهم، وتحقيق إصلاح حقيقي يعيد للمطارات العراقية مكانتها ويضمن حقوق موظفيها.