أبرز الاخبار
ريال مدريد يضع قدماً بثمن نهائي أبطال أوروبا
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
بسبب الإساءة للمرأة العراقية.. هيئة الإعلام والاتصالات تقرر منع بث مسلسل "حمدية"
محليات
2026-02-18 | 04:48
Alsumaria Tv
218 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلنت
هيئة الإعلام
والاتصالات، اليوم الأربعاء، منع بث مسلسل "حمدية" الذي كان من المقرر عرضه على شاشة قناة "MBC العراق" خلال شهر رمضان المقبل، وذلك استجابة لمطالبات نيابية وشعبية واسعة.
وقال
عضو مجلس المفوضين
في الهيئة،
محمود الربيعي
، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "القرار جاء استناداً إلى الأمر (65) لسنة 2004"، موضحاً أن الهيئة ملزمة بمنع بث أي محتوى يُعد مسيئاً للقيم المجتمعية أو يشوه صورة المرأة العراقية أو يثير الفتنة. وأشار
الربيعي
إلى أن هذا التوجيه جاء بعد الاطلاع على الرواية الأصلية التي أُعد منها العمل، والفاصل الإعلاني (البرومو) المنشور عنه.
وأضاف الربيعي أن
مجلس المفوضين
وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي منصات تعمل داخل
العراق
وتقوم بنشر مواد تتضمن إساءة للعراق أو العراقيين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية، ولا سيما خلال الموسم الدرامي الرمضاني.
وكان النائب
مصطفى سند
قد تقدم بطلب رسمي إلى
هيئة الإعلام
والاتصالات، دعا فيه إلى استدعاء ممثلي القناة للتحقيق بشأن محتوى المسلسل والتحقق من مدى التزامه بالمعايير المعتمدة.
من جانبها، أكدت إدارة قناة "MBC العراق" في وقت سابق التزامها بالتوجيهات واحترامها للقيم المجتمعية، مبينة أن العمل حاصل على الإجازة الأصولية من
نقابة الفنانين العراقيين
، ويتناول قضايا إنسانية واجتماعية دون استهداف لأي مكوّن من مكونات
المجتمع العراقي
.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الإساءة للمرأة العراقية
هيئة الإعلام والاتصالات
منع بث مسلسل "حمدية"
نقابة الفنانين العراقيين
عضو مجلس المفوضين
المجتمع العراقي
المجتمع العراق
محمود الربيعي
السومرية نيوز
مجلس المفوضين
هيئة الإعلام
