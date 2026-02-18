بسبب الإساءة للمرأة العراقية.. هيئة الإعلام والاتصالات تقرر منع بث مسلسل "حمدية"

وقال في الهيئة، ، في تدوينة على منصة "إكس"، إن "القرار جاء استناداً إلى الأمر (65) لسنة 2004"، موضحاً أن الهيئة ملزمة بمنع بث أي محتوى يُعد مسيئاً للقيم المجتمعية أو يشوه صورة المرأة العراقية أو يثير الفتنة. وأشار إلى أن هذا التوجيه جاء بعد الاطلاع على الرواية الأصلية التي أُعد منها العمل، والفاصل الإعلاني (البرومو) المنشور عنه.وأضاف الربيعي أن وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق أي منصات تعمل داخل وتقوم بنشر مواد تتضمن إساءة للعراق أو العراقيين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية، ولا سيما خلال الموسم الدرامي الرمضاني.وكان النائب قد تقدم بطلب رسمي إلى والاتصالات، دعا فيه إلى استدعاء ممثلي القناة للتحقيق بشأن محتوى المسلسل والتحقق من مدى التزامه بالمعايير المعتمدة.من جانبها، أكدت إدارة قناة "MBC العراق" في وقت سابق التزامها بالتوجيهات واحترامها للقيم المجتمعية، مبينة أن العمل حاصل على الإجازة الأصولية من ، ويتناول قضايا إنسانية واجتماعية دون استهداف لأي مكوّن من مكونات .