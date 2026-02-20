اعتدال الاجواء وحرارة مرتفعة.. الثلاثاء يقلب الموازين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحوا على العموم ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في "، مبينة أن "طقس يوم الاحد سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتكون مقاربة في المنطقة الشمالية".واضافت ان "طقس الاثنين سيكون صحوا واحياناً غائم جزئي ودرجات الحرارة مقاربة على العموم"، مشيرة إلى أن "طقس الثلاثاء المقبل سيكون غائما جزئيا واحياناً غائم مع فرصة لزخات مطرخفيفة متفرقة في بعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والشمالية ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً على العموم".