بعد انقطاع الغاز الايراني.. كيف سيكون صيف العراق 2026؟

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته ، إن "إمدادات الغاز والكميات المتفق عليها مع الجانب الإيراني لا تزال متوقفة بالكامل، ما أدى إلى فقدان أكثر من 5500 ميغاواط من القدرة التوليدية للمنظومة الوطنية".وأضاف أن "هذا التوقف أثر بشكل مباشر في عدد من المراكز الحيوية المغذية للمناطق الجنوبية والوسطى، بالإضافة إلى العاصمة "، لافتاً إلى أن "اعتدال درجات الحرارة في الوقت الحالي أسهم في السيطرة على الأحمال وتقديم ساعات تجهيز مستقرة نسبياً".وتابع، أن "أي تذبذب في درجات الحرارة سيكشف حجم الطلب الفعلي، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف الذي يتطلب جاهزية كاملة للمحطات ووفرة في الوقود"، مبيناً أن "الوفد الذي سيغادر إلى سيبحث الكميات الممكن تجهيزها لضمان استقرار الشبكة خلال ذروة الصيف".وتابع أن "العمل مستمر في مشروع منصة الغاز المسال بميناء ، ومن المؤمل إنجازه مطلع حزيران المقبل"، مشيراً إلى أن "المنصة ستؤمن نحو 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، ما سيوفر ما بين 3500 إلى 4000 ميغاواط عبر محطات الدورة المركبة والبسيطة".وأشار إلى وجود "تنسيق عالي المستوى مع لتزويد بعض المحطات بالغاز الوطني المنتج في المنطقتين الجنوبية والوسطى، وبخاصة محطة بسماية، فضلاً عن تأمين الوقود البديل (الكاز أويل) للمحطات القادرة على العمل به".