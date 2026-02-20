توضيح من التربية بشان مادة الانكليزي للسادس الاعدادي

نيوز- محلي

أوضحت ، مبررات قرار تقليص منهج اللغة لطلبة السادس الإعدادي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ، للوكالة الرسمية وتابعة : إن "قرار التقليص استهدف مرحلة السادس الإعدادي حصراً، تزامناً مع التطبيق الأول للمنهج الجديد هذا العام"، مشيراً إلى أن "معوقات حالت دون وصول الكتاب في موعده المحدد". وأضاف أن "الوزارة تعاونت مع جهات مختصة في عملية التأليف، وأتمت تدريب الملاكات التدريسية، إلا أن عدم توفر الكتاب ورقيًا في البداية دفع إلى نشر الوحدات الدراسية الكترونياً وبشكل تتابعي". وأكد أن "وزير التربية وكالة، ، وضع هذا الملف ضمن أولويات قراراته فور تسلمه المنصب، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع عملية التجهيز"، لافتاً إلى أن "الكتب بدأت بالوصول فعلياً، وبالرغم من مضي فصل دراسي، إلا أن الوزارة قادرة على السيطرة على لما تبقى من السنة الدراسية". وتابع أن "هيئة الرأي في الوزارة قررت، بعد مناقشة مستفيضة، عدم إدخال (الوحدة الثامنة) من مادة اللغة ضمن مفردات النهائي لطلبة السادس الإعدادي".