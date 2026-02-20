هزة أرضية داخل حدود العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة ارضية صباح يوم الجمعة الموافق 2026/02/20 داخل الحدود العراقية تبعد حوالي 20 كم شمال قرب في بلغت قوتها 4.5 درجة".وأضاف انه "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من موقع حدوثها"، داعية المواطنين الى "الابتعاد عن الإخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".