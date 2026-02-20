التربية توضح تفاصيل الحريق في احدى المدارس ببغداد

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان "الأنباء المتداولة حول تعرض إعدادية الصناعة الواقعة في حي القادسية/ بالعاصمة لأضرار كبيرة، عارية عن ".وأضافت ان "الحريق اقتصر على الحارس داخل المبنى المدرسي، ولم تُسجّل أي خسائر بشرية أو أضرار جسيمة".وأكدت أن "فرق الطوارئ والسلامة تدخلت فوراً للسيطرة على الحريق"، مشيراً إلى أن "الوضع تحت السيطرة الكاملة".ودعت "وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة وتجنب نشر الشائعات".